China senkt die Zinsen (genauer: chinesische Banken müssen weniger Eigenkapital hinterlegen wenn sie Kredite vergeben) und Trump gewinnt die Vorwahl in New Hampshire - das sind die beiden wohl wichtigsten News zum Handelsstart in Europa. Die Nachricht über die geldpolitische Lockerung in China beflügelt auch Dax und US-Futures vor den Sitzungen der Notenbanken und den ...

