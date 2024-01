Google baut in seinen Chrome-Browser drei neue KI-Funktionen ein. Sie sollen beim Organisieren von Tabs helfen, die Optik verschönern und das Schreiben erleichtern. Google-Chrome-Anwender:innen in den USA dürfen in den nächsten Tagen als erste drei neue KI-Features in ihren Internetbrowsern testen. Das hat Google in einem Blogpost angekündigt. Bei den Funktionen handelt es sich um einen Tab-Organizer, eine generative Bild-KI für individuelles Browser-Design ...

Den vollständigen Artikel lesen ...