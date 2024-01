An 95 Standorten des Lebensmittel-Discounters Hofer in der Steiermark entstehen ab sofort über 400 neue Ladepunkte für Elektroautos. In Kooperation mit Energie Steiermark sollen auch HPC mit bis zu 150 kW Ladeleistung errichtet werden. Alleine für die Ladesäulen an den steirischen Hofer-Standorten investiert die Energie Steiermark nach eigenen Angaben über 9,4 Millionen Euro. Zudem koordiniert das Unternehmen darüber hinaus die Aktivitäten eines ...

