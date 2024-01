Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der mehrfach ausgezeichnete Multi-Asset-Broker Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_660015&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_indices_gy2) (oder Vantage Markets) hat seine CFD-Produkte auf Indizes überarbeitet, um das Preis-Leistungs-Verhältnis für CFD-Händler zu verbessern.Im Rahmen der Überarbeitung wird Vantage seine Produktpalette um eine größere Auswahl an Indizes erweitern, angefangen mit dem Straits Times Index (STI) und dem Taiwan Stock Exchange Index (TWSE). Beide Indizes sind beliebte gehandelte Instrumente, die auch repräsentativ für ihre jeweiligen Wertpapierbörsen sind.Die Index-CFDs von Vantage wurden aufgrund ihrer großen Wettbewerbsvorteile sehr gut aufgenommen, doch jetzt können die Händler von noch mehr Vorteilen profitieren.1. Hohe Hebelwirkung von bis zu 500:1: Vantage bietet Händlern Flexibilität und seine Kunden können ihr Handelspotenzial mit einer hohen Hebelwirkung erweitern, wodurch sie mit einem geringeren Kapitaleinsatz die Kontrolle über größere Positionen erhalten.2. Engere Spreads: Vantage ermöglicht es Privatanlegern mit einer wettbewerbsfähigen und transparenten Preisstruktur, von einigen der niedrigsten Spreads auf dem Markt zu profitieren und so ihre Handelskosten potenziell um bis zu 15 % zu senken. Außerdem bietet Vantage ausgesprochen wettbewerbsfähige Rabatte für Introducing Brokers (IBs).3. Breite Palette an Märkten: Neben dem Angebot von CFD-Produkten auf Indizes aus den USA, Hongkong und Europa können Händler mit dem CFD-Angebot von Vantage auch Chancen in Verbindung mit anderen Instrumenten mit einem einzigen Konto nutzen, wodurch mehr Handels- und Risikomanagementstrategien möglich werden.4. Schutz vor negativem Saldo: Vantage möchte Händlern helfen, sich vor Verlusten zu schützen, die ihre eingezahlten Beträge übersteigen, wenn sie unter normalen Handelsbedingungen des Marktes traden."Wir bei Vantage wollen stets Spitzenleistungen erbringen", so Marc Despallieres, Leiter Strategie und Trading bei Vantage. "Die Erweiterung unseres Angebots an CFD-Produkten auf Indizes untermauert unser Engagement, Tradern ein zuverlässiges und umfassendes Handelserlebnis zu bieten, das uns von der Konkurrenz abhebt."Weitere Informationen über das CFD-Produktangebot auf Indizes von Vantage finden Sie unter https://www.vantagemarkets.com/trading/markets/indices-trading/Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_660015&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_indices_gy2) (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzgeschäften (Contract for Differences, CFDs) bietet, unter anderem mit Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 13 Jahren Markterfahrung beschränkt Vantage sich nicht nur auf die Rolle des Brokers, sondern bietet darüber hinaus ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/pr4pt07f) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantage http://www.vantagemarkets.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2324639/Vantage.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-uberarbeitet-das-indizes-produktangebot-fur-2024-und-macht-es-damit-zu-einem-der-wettbewerbsfahigsten-der-branche-302042830.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100915386