Altenholz (ots) -Dataport hat für seine Vergabestelle den Hamburger Vergabepreis 2024 erhalten. Die Verleihung erfolgte am 19. Januar im Rahmen des Hamburger Vergabetages. Mit dem Ziel, auch große Vergaben rechtssicher, effizient und ohne externe Unterstützung durchzuführen, hat Dataport alle relevanten Prozessschritte in einer Abteilung zusammengeführt. Die rund 40 Vergabe- bzw. Lizenzvertragsmanager*innen der Abteilung "Strategisches Vergabemanagement und Lizenzvertragsmanagement" führen und verantworten den gesamten Vergabeprozess von der Ausschreibung bis zum Vertragsabschluss. Diese Aufstellung hat die Jury des Vergabepreises überzeugt.Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "Der gesamte Vergabeprozess liegt bei Dataport in einer Hand: Unsere fachlich hoch spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über kaufmännische ebenso wie vergaberechtliche Expertise und können so die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden erzielen. Unter öffentlichen Auftraggebern ist das eine Innovation. Als Vergabestelle tragen wir dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern und sie krisenfest, digital souverän und nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unseren Ansatz, über die wir uns sehr freuen."Dataport agiert als zentrale Vergabestelle für seine Träger Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein und führt darüber hinaus Vergaben für weitere Kunden aus der öffentlichen Verwaltung durch. Für seine Kunden übernimmt Dataport die Beschaffung von Produkten und Leistungen wie beispielsweise Notebooks, Softwarelizenzen und IT-Beratung.Die Auslagerung der IT-Beschaffung an Dataport und die dortige Bündelung von Know-how entlastet Verwaltungen davon, selbst spezifisches Fachwissen zu Vergaben vorhalten zu müssen. Zudem profitieren sie davon, dass Vergaben gegebenenfalls länderübergreifend durchgeführt werden, was zu wirtschaftlicheren Ergebnissen führen kann. Auch strategische Aspekte wie Nachhaltigkeit und digitale Souveränität treibt Dataport im Interesse seiner Kunden in den Vergaben voran.Beim Hamburger Vergabetag handelt es sich um ein Fachtreffen für Vergaberechtler*innen aus dem norddeutschen Raum. Veranstalter ist der Behörden Spiegel.Pressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/5698550