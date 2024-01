Die Aktie von Plug Power hat am Dienstag einen überraschenden Kurssprung hingelegt und 30 Prozent an Wert gewonnen. Doch was beflügelt den Titel aktuell? Dürfen Aktionäre wieder Hoffnung schöpfen? Der Wasserstoff-Hoffnungsträger Plug Power steht seit einiger Zeit enorm unter Druck. Fehlende Aufträge, mangelnde Profitabilität und eine mögliche Insolvenz haben den Wert in den vergangenen zwölf Monaten um 78 Prozent einbrechen lassen. Zuletzt machte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...