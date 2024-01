LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in Unternehmen in Großbritannien hat sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter aufgehellt und den höchsten Wert seit über einem halben Jahr erreicht. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 52,5 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Indexwert von 52,1 Punkten erwartet. Sowohl im Bereich Dienstleistungen als auch in den Industrieunternehmen hellte sich die Stimmung auf.

Der Indikator für die gesamte Wirtschaft steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten und erreicht den höchsten Wert seit sieben Monaten. Mit Werten oberhalb von 50 Punkten zeigt der Indikator Wachstum in der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft an.

Chefvolkswirt Chris Williamson von S&P Global sprach von stärkerem Optimismus in den Betrieben mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf. Damit verbunden sei die Aussicht auf eine sinkende Inflation und entsprechend niedrigere Zinsen. Allerdings könnte die unerwartet starke Konjunktur zum Jahresbeginn die britische Notenbank dazu verleiten, mit den Zinssenkungen erst später zu beginnen, als viele derzeit erwarten.

Das britische Pfund reagierte mit Kursgewinnen auf die Stimmungsdaten und stieg auf ein Tageshoch von 1,2772 US-Dollar./jkr/bgf/jha/