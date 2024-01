Die ÖGVS, die Gesellschaft für Verbraucherstudien in Österreich führt regelmäßig Studien durch, um die Leistung von Unternehmen in verschiedenen Bereichen zu bewerten. Im Rahmen des B2B-Award Österreich 2023 wurden 886 Unternehmen bewertet. Die DenizBank AG erhielt dabei Auszeichnungen für das Preis-Leistungs-Verhältnis (insgesamt) und Preis/Leistung in dem Bereich Firmenkredite. "Als Universalbank haben wir Technologie schon immer mit einer kundenorientierten Vision entwickelt; unsere IT-Infrastruktur und Arbeitsprozesse wurden mit der gleichen Perspektive verbessert. Unser Ziel ist es, allen Kund:innen reibungslose und professionelle Lösungen für ihr Finanzleben zu bieten. Wir sind in der Lage, uns schnell an die Bedürfnisse ...

