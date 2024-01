Es bleibt vorerst dabei: Seit der Rekorddividende von 2023 im Zuge des Verkaufs der Softwaretochter weclapp ist die Luft raus der Aktie der 3U Holding. Daran ändern auch die ambitionierten Ziele der Mission 2026 mit Investitionen von mehr als 220 Mio. Euro, attraktiven Dividenden sowie einem angepeilten "Wertpotenzial" von 510 bis 620 Mio. Euro nichts. ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: 3U Holding, Altech Advanced Materials appeared first on Boersengefluester.

