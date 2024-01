Der US-Nahrungsmittelkonzern Mars will in Zusammenarbeit mit dem auf elektrische Transporte spezialisierten schwedischen Dienstleister Einride bis zum Jahr 2030 europaweit 300 Elektro-Lkw in Betrieb nehmen. Das gemeinsame Projekt ist Mitte Januar 2024 in Deutschland angelaufen. Konkret startete Mars die Elektrifizierung seiner Transportroute zwischen dem Pet-Nutrition-Fabrik- und Bürostandort in Verden (Niedersachen) und seinem Logistikzentrum in ...

