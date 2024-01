Berlin/Potsdam (ots) -"Politik & wir - Der Community Talk", das erste politische Talkformat des rbb auf Twitch, läuft am 30. Januar im ARD-Kanal der Streamingplattform - immer dienstags live um 20.15 Uhr, drei Mal im Monat. Bei "Politik & wir" können Userinnen und User mit politisch Verantwortlichen in den direkten Austausch gehen. Zwei Stunden lang sprechen sie über ein aktuelles relevantes Thema und diskutieren Lösungsansätze. Die Community kann per Chat Fragen stellen und kommentieren oder sich per Video live zuschalten und so aktiv mitdiskutieren. Das neue Format bleibt nicht bei Problembeschreibungen; der Fokus liegt darauf, verschiedene Lösungsansätze zu erörtern.Die erste Session trägt den Titel "Überlastete Hausärzte: Wie kriege ich 'nen Termin?". Moderatorin Franziska Hoppen zeigt, woran es liegt, dass man momentan so schwer an Termine beim Hausarzt kommt und diskutiert mit den Gästen und den Userinnen und Usern, was sich ändern müsste, um die Situation zu verbessern.Im Wechsel führen die Hosts Franziska Hoppen, Pune Djalilevand und Florian Prokop durch die Streams. Sie sorgen dafür, dass die Menschen sich einbringen können, ordnen Fragen und Antworten journalistisch ein und haken nach. Um die Vielfalt der Debatte abzubilden und verschiedene Perspektiven miteinander ins Gespräch zu bringen, werden Verantwortliche aus der Politik, Betroffene und Expertinnen und Experten geladen.Getalkt wird an einem runden Tisch in intimer Atmosphäre in zeitgemäßen Twitch-Studio, für das kurzerhand ein Hörfunkstudio im Haus des Rundfunks vom rbb umfunktioniert wurde.Florian Prokop, Host von "Politik & wir":"Twitch bietet für uns eine Chance, die wir so noch nicht hatten: Wir kommen wahrhaftig mit der Community ins Gespräch - die Meinungen, Fragen und Erlebnisse der Menschen sind integraler Bestandteil. Ich kenne kein anderes Format, in dem es diesen Austausch so direkt gibt. Und das im Jahr der Landtagswahlen!"Twitch ist längst mehr als eine Gaming-Plattform, sie ist die digitale Plattform für Livestreaming und Interaktion - zunehmend wollen politisch interessierte Menschen hier aktuelle politische Inhalte diskutieren. "Politik & wir - Der Community Talk" bietet im ARD-Kanal Raum und Zeit für Debatte und Interaktion mit der jungen Zielgruppe.rbb-Chefredakteur David Biesinger:"Für uns als öffentlich-rechtlichen Sender ist es eine wichtige Aufgabe, Dialogräume zu öffnen: auf Augenhöhe und zu den drängenden Fragen unserer Zeit. Gerade im digitalen Raum können wir viel dazu beitragen, damit Menschen mit Politik in konstruktive Gespräche kommen. Der fundierte Austausch zu gesellschaftspolitischen Themen ist in diesen Zeiten ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Demokratie.""Politik & wir" ist zusammen mit der Vor-Ort-Sendung "Wir wollen reden" (ab 20. Februar im rbb Fernsehen) Teil der aktuellen Programmreform des rbb.Die Hosts- Franziska Hoppen ist Landespolitische Korrespondentin in Berlin. Für den rbb arbeitete sie u. a. als Nachrichtenmoderatorin für rbb24 Brandenburg Aktuell oder als Host der Social-Livestreams von rbb24. 2022 wurde sie mit dem Deutschen Radiopreis als "Beste Newcomerin" ausgezeichnet.- Pune Djalilevand kommt aus Berlin. Sie ist Investigativjournalistin beim ARD-Politmagazin Kontraste und Autorin verschiedener Dokus wie "Geld.Macht.Katar" oder "Tatort Ostsee - Wer sprengte die Nord-Stream-Pipelines?". Außerdem moderierte sie bei der re:publica.- Der gebürtige Cottbuser Florian Prokop ist Moderator bei Fritz vom rbb und wirkt bei diversen Podcasts u. a. für WDR und funk mit. Twitch ist für ihn bekanntes Terrain: Dort hat er in der Vergangenheit Streams für arte gehostet.Pressekontakt:Presseanfragen:rbb Presse & InformationStefanie Tannertstefanie.tannert@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12110Publikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. 030 und 0331 / 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5698653