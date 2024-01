Mit einem Kursgewinn von über +5% zählt die Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) am Mittwochvormittag zu den größten Gewinnern im DAX und setzt ihren seit drei Monaten anhaltenden Aufwärtstrend weiter fort. Fielen die Quartalszahlen des Energietechnikkonzerns so gut aus? Siemens Energy vorgestellt Siemens Energy ist ein Elektro- und Energietechnikhersteller mit Sitz in München. Der Konzern stellt etwa Windkraftturbinen, Dampf- und Gasturbinen, Generatoren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...