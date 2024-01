Ben Minicucci, der CEO von Alaska Airlines, hat sich in einer Stellungnahme sehr verärgert über Boeing ausgesprochen. "Ich bin wütend", sagte er gegenüber dem US-Sender NBC. Hintergrund war, dass ein Rumpfteil in einem fast neuen Flugzeug des Typs Boeing 737 Max 9 während des Fluges herausriss.Anfang Januar löste sich während des Fluges mit einer Boeing 737 Max 9 ein Teil der Kabinenwand, was glücklicherweise ...

