© Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk



Qube Research & Technologies Ltd. hat eine Shortwette in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar gegen deutsche Unternehmen aufgebaut. Der Hedgefonds hat in den vergangenen zwei Wochen seine Wetten gegen Unternehmen wie den Automobilhersteller Volkswagen aufgestockt und unter anderem eine Leerverkaufsposition in Höhe von 131,8 Millionen US-Dollar gegen die Deutsche Bank bekannt gegeben. Das geht aus Daten hervor, die Bloomberg aus behördlichen Unterlagen zusammengestellt hat. Weitere Titel, die sich unter anderem auf der Short-Liste befinden, sind Rheinmetall, Siemens Energy, Vonovia, MorphoSys, Varta, Tui, Nordex. Viele deutsche Unternehmen leiden derzeit unter einer Kombination aus …