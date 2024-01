Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5256/ Herzlich willkommen zum neuen Live-Blick. Ich bin Christian Drastil, statistikverliebt und melde mich aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien ab sofort intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Mittwoch, der 24.Jänner 2024 und die Märkte tendieren Stand 11:30 nach oben. Der DAX ist derzeit sogar endlich wieder über dem Niveau des Jahresendwerts aus 2023. - DAX und ATX jeweils etwas mehr als ein Prozent im Plus- Gewinner und Verlierer: Siemens Energy nach Zahlen massiv im Plus- SAP mit sehr hohen Handelsvolumina ebenfalls massiv gesucht- Symrise mit Negativserie- AT&S eröffnet in Malaysia- Verbund und Wienerberger treten Energy-Sharing-Plattform bei- ...

