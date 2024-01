Heute im gabb: Um 12:33 liegt der ATX mit +1.36 Prozent im Plus bei 3430 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +4.17% auf 58.75 Euro, dahinter Wienerberger mit +2.27% auf 29.78 Euro und Rosenbauer mit +1.84% auf 30.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16832 (+0.87%, Ultimo 2023: 16751, 0.48% ytd). - News zu FACC, AT&S, Wienerberger, Baader Bank, Verbund, Frequentis, Bawag, DenizBank ....- Nachlese: Christian Pabst wird Fonds Pabst auf audio-cd.at, Anna Michalski Börsepeople- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, AT&S, Marinomed und weitere Aktien auffällig; Stefan Borgas führt in der GGC- Börsegeschichte 24. Jänner: Palfinger, Marinomed, Bawag- Österreich-Depots: Das wikifolio ytd im Plus, der ATX noch nicht- ...

