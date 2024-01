EQS-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Pressemeldung

Bocholt, 24. Januar 2024



VTech erwirbt Vermögenswerte der Gigaset Communications GmbH

Strategische Akquisition stärkt das globale Geschäft von VTech

Hongkong und Bocholt, Deutschland, 24. Januar 2024 - VTech Holdings Limited ("VTech", HKSE: 303), ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Lernprodukten vom Säuglingsalter über Kleinkinder bis hin zur Vorschule und der größte Hersteller von Telefonen für Privathaushalte in den Vereinigten Staaten, gab heute bekannt, dass die Snom Solutions GmbH, ihre indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft, einen Kaufvertrag über den Erwerb der Vermögenswerte (einschließlich der Produktionsstätten in Bocholt, Deutschland) der Gigaset Communications GmbH ("Gigaset") geschlossen hat.

Gigaset ist Marktführer für DECT-Schnurlostelefone (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) in Europa. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Business-Telefonie-Lösungen für Firmenkunden, Android-basierte Mobillösungen sowie cloudbasierte Smart-Home-Angebote für Privat- und Geschäftskunden an. Durch die Übernahme der Vermögenswerte von Gigaset wird VTech in der Lage sein, seine führende Position bei Schnurlostelefonen für Privathaushalte zu stärken, Absatzkanäle und Produktportfolio weltweit zu erweitern sowie die Produktionspräsenz in Europa zu intensivieren. Die Akquisition würde auch die globalen Forschungs- und Entwicklungsteams von VTech kompetenztechnisch ergänzen sowie Synergien bei der technologischen Entwicklung von Produkten unter dem Gesichtspunkt der gesamtbetrieblichen Effizienz maximieren.

"Wir freuen uns über diese strategische Akquisition. Das Produktportfolio, die europäische Marktführerschaft, die fortschrittlichen F&E-Kapazitäten und die Fertigungsexzellenz von Gigaset ergänzen sich hervorragend mit VTech", sagte Hillson Cheung, President VTech Telecommunication Products. "Mit den finanziellen Möglichkeiten von VTech und der Unterstützung des Managements wird es Gigaset möglich sein, die Geschäftsaktivitäten nach der Übernahme fortzusetzen, um nachhaltiges Wachstum und eine gesunde Unternehmensentwicklung sicherzustellen."

"Die Akquisition ist ein bedeutender Schritt unserer Transformation", so Dr. Magnus Ekerot, CEO Gigaset. "Als Teil der VTech-Familie werden wir eine solide Grundlage haben, um nicht nur die Beziehung zu unseren globalen Geschäftspartnern zu stärken, sondern auch unsere Produkte so zu gestalten, dass sie noch mehr private und geschäftliche Kunden erreichen werden. Für uns stellt das eine einzigartige Plattform dar, um eine neue Ära des Wachstums einzuläuten."

Die Übernahme wird voraussichtlich am 2. April 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erfüllung der im Kaufvertrag festgelegten Abschlussbedingungen. VTech beabsichtigt, die Akquisition aus internen Mitteln zu finanzieren.

Telefonkonferenz für Investoren

VTech wird im April 2024 nach Abschluss der Übernahme eine Telefonkonferenz abhalten, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und damit zusammenhängende Angelegenheiten zu erörtern.

Über VTech

VTech ist der weltweit führende Anbieter von elektronischen Lernprodukten vom Säuglingsalter über das Kleinkind bis zur Vorschule und der größte Hersteller von Telefonen für Privathaushalte in den USA. Es bietet auch sehr gefragte Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Seit seiner Gründung im Jahr 1976 ist VTech ein Pionier in der Kategorie der elektronischen Lernspielzeuge. Mit fortschrittlichem pädagogischem Know-how und modernster Innovation bieten VTech-Produkte Kindern auf der ganzen Welt Spaß und Lernen. VTechs vielfältiges Angebot an Telekommunikationsprodukten basiert auf jahrzehntelangem Erfolg in der schnurlosen Telefonie und verbessert das Erlebnis von Privat- und Geschäftsanwendern durch die neueste Technologie und das neueste Design. Als einer der weltweit führenden Dienstleister für die Elektronikfertigung bietet VTech seinen Kunden in einer Reihe von Produktkategorien erstklassige, schlüsselfertige Dienstleistungen. Die Mission der Gruppe ist es, Wirtschaftswachstum, Umweltschutz und soziale Verantwortung in ihre Geschäftsstrategien zu integrieren, um innovative und qualitativ hochwertige Produkte zum Wohle der Menschen und zum Nutzen der Gesellschaft zu entwickeln, herzustellen und zu liefern, mit dem Ziel, einen nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder und die Gemeinschaften zu schaffen.

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

VTech Holdings Limited

Grace Pang, Head of Corporate Marketing

+852 26801703

grace_pang@vtech.com



Gigaset Communications GmbH

Raphael Dörr, SVP Corporate Communications & Investor Relations

+49 89 444 456 602

raphael.doerr@gigaset.com







Gigaset ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Kommunikationstechnologie und bietet eine breite Palette von Produkten und Lösungen an. Als europäischer Marktführer bei DECT-Telefonen zählt Gigaset mit rund 850 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern auch international zu den Spitzenreitern. Zu den Geschäftsaktivitäten des deutschen Traditionsunternehmens mit seiner mehr als 175-jährigen Geschichte gehören neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Mobilfunkportfolio für Privat- und Geschäftskunden, cloudbasierte Smart-Home- und Smart-Care-Lösungen sowie Business-Telefonie-Lösungen für SoHo, KMU und den Enterprise-Bereich. Seit dem 20. September 2023 befindet sich die Gigaset Communications GmbH in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.gigaset.com

