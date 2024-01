HONGKONG (IT-Times) - Die Aktien in Hongkong können heute auf breiter Front zum Teil stark zulegen. So steigt der Hang Seng Index (HSI) den zweiten Tag in Folge stark. Der Hang Seng Index (HSI) notiert aktuell mit 15.900 Punkten, was einem Anstieg von mehr als 3,5 Prozent zum Vortag entspricht. Das 52-Wochen-Hoch...

