Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Gegen Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im März 79,48 Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass WTI verharrte auf 74,37 Dollar.Die jüngsten Bemühungen Chinas, die Wirtschaft stärker in Schwung zu bringen, konnten den Ölpreisen keinen neuen Auftrieb verleihen. Am Morgen war bekannt geworden, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...