Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als in der Nacht. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0872 Dollar festgesetzt.Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen positiv aus und verliehen dem Euro Auftrieb. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global stiegen ...

