© Foto: Claudio Bresciani - picture alliance / TT NYHETSBYRÅN



Der CEO des Fintech-Unternehmens Klarna signalisiert, dass der Börsengang in den USA "recht bald" erfolgen könnte. Die Hintergründe.Die Klarna Bank, das schwedische Fintech-Unternehmen, das einst Europas wertvollstes Startup war, könnte laut CEO Sebastian Siemiatkowski bald in den USA an die Börse gehen. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass es bald passieren wird, aber es gibt keinen offiziellen Termin", sagte er in einem Videointerview mit BNN Bloomberg in Kanada. Der CEO betonte, dass die USA die natürliche Wahl für einen Börsengang seien, da es der umsatzstärkste Markt des Unternehmens sei. "Wir tendieren also eindeutig in diese Richtung", sagte er. Es wird viel darüber spekuliert, wann und …