© Foto: Sylwia Bartyzel - Unsplash.com



In der vergangenen Woche zogen globale Fonds indische Aktien im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar ab - der größte Abfluss seit Juni 2022.Dies geschah nach einer Rekordrallye und weiteren Verkäufen von 374 Millionen US-Dollar am Dienstag. Zu Wochenbeginn hatte die Marktkapitalisierung des indischen Aktienmarktes mit über 4,3 Billionen US-Dollar kurzzeitig die von Hongkong übertroffen. Zur Veranschaulichung: Der MSCI India ETF legte in den vergangenen drei Monaten um 12,5 Prozent zu. Dieser Vorsprung hielt jedoch nicht lange an, da der Hongkonger Markt in Erwartung eines Rettungspakets durch die chinesische Politik wieder an Zugkraft gewann. Ausländische Investoren hatten 2023 über 21 …