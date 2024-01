China-Spezialist Frank Sieren warnt vor deutlichen Veränderungen in China. Wo wir in Deutschland jetzt unbedingt umdenken müssen, welche Chancen sich zum Geldverdienen momentan ergeben und warum der Taiwan-Konflikt ganz anders sein könnte, als viele denken. Frank Sieren lebt seit vielen Jahren in China und kennt sich im Reich der Mitte bestens aus. Im neuen Interview mit BÖRSE ONLINE verrät er, warum sich in China aktuell vieles verändert. So sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...