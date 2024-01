Diese 5 Meme-Coins sollte jeder Krypto-Trader 2024 im Auge behalten

Bei einem sogenannten Meme-Coin handelt es sich um eine Kryptowährung, deren Bekanntheit häufig auf bekannte Internet-Memes und humoristische Inhalte zurückzuführen ist, die durch Social Media bekannt geworden sind. So konnten viele Meme-Münzen vor allem durch virale Internetphänomene an Popularität gewinnen, während die meisten anderen Kryptowährungen sich vor allem durch technische Innovationen von der Masse abheben können.

Kryptowährungen mit Meme-Charakter waren lange vor allem deshalb auf dem Krypto-Markt beliebt, weil sie häufig trotz fehlender Fundamente schnell an Wert gewinnen konnten. Hier spielten vor allem virale Marketing-Strategien eine wichtige Rolle. Mittlerweile haben sich viele der älteren Meme-Coins jedoch weiterentwickelt und zusätzliche Technologien implementiert. Darüber hinaus haben gerade neue Krypto-Projekte mit Meme-Charakter immer häufiger einen tatsächlichen Nutzen, der den Anlegern einen Mehrwert bieten soll.

In unserem Artikel werfen wir einen Blick auf fünf dieser Meme-Projekte und verraten, welches Potenzial diese Kryptowährungen für das Jahr 2024 bieten können.

#1 - Meme Kombat (MK)

Derzeit wird Meme Kombat (MK) gerade auf Social Media stark diskutiert, denn das Krypto-Projekt befindet sich aktuell in der letzten Phase seines Presales. So dauert es nicht mehr lang, bis der offizielle Launch stattfindet und eine Listung auf den Kryptobörsen erfolgt. Dies könnte - zumindest laut einigen Krypto-Experten - sogar zu einem besonders starken Anstieg des MK-Preises führen. So erklärt zum Beispiel Michael Wrubel seinen über 310.000 YouTube-Abonnenten, dass seiner Meinung nach Meme Kombat sogar eine 100-fache Preissteigerung erfahren könnte.

Ein weiterer Grund, warum Meme Kombat auch langfristig für Krypto-Anleger interessant sein könnte, dürfte in der aktuell recht hohen jährlichen prozentualen Rendite (APY) zu finden sein. Schließlich bieten die Entwickler hinter dem MK-Token eine Rendite von 127 %.

Der MK-Token selbst kann bereits jetzt im Staking eingesetzt werden, doch hat er darüber hinaus auch noch einen weiteren Zweck: Er dient als wichtiger Bestandteil des Videospiels, das hinter dem Meme Kombat-Projekt steht. Hier treten verschiedenen populäre Meme-Charaktere in Kämpfen gegeneinander an, wobei sich die verschiedenen Fighter in Bezug auf Kampfstil voneinander unterscheiden.

#2 - Sponge V2 (SPONGEV2)

Bereits im Jahr 2023 konnte Sponge von sich reden machen, als der Meme-Token tatsächlich nach seinem offiziellen Launch eine 100-fache Wertsteigerung erfahren hat. Nun ist erst vor kurzem mit Sponge V2 (SPONGEV2) die nächste Iteration des beliebten Meme-Coins gestartet, der jedoch nicht einfach nur als einfacher Klon fungiert. Stattdessen kann sich Sponge V2 gleich auf zwei Weisen von seinem "großen Bruder" unterscheiden.

So lässt sich der Sponge V2 Token aktuell gar nicht direkt erwerben. Stattdessen kann er nur über das sogenannte Bridge-Staking erhalten werden, bei dem Nutzer den ersten Sponge im Staking-Pool anlegen und hierfür als Belohnung die SPONGEV2-Token erhalten. Dieses Stake-to-Bridge Model soll dafür sorgen, dass bisherige und zukünftige Besitzer des Sponge-Tokens auch weiterhin einen Vorteil aus ihrer Investition ziehen können.

Der zweite große Unterschied: Während der Sponge-Token als reine Wertinvestition zum Launch 2023 fungierte, soll SPONGEV2 einen tatsächlichen Nutzen ermöglichen. So arbeiten die Entwickler des Projekts nämlich derzeit an einem Videospiel, das den nativen Token einbinden wird. Weitere Informationen zum gesamten Projekt lassen sich im offiziellen Whitepaper finden. Ob SPONGEV2 ebenfalls eine 100-fache Wertsteigerung durchleben wird, ist schwer vorherzusagen. Fakt ist allerdings, dass ein Videospiel, das auf einem bereits erfolgreichen Meme-Coin basiert, durchaus ein großes Potenzial mitbringt.

#3 - Shiba Inu (SHIB)

Als zweitgrößter Meme-Coin der Welt nach Marktkapitalisierung ist Shiba Inu (SHIB) schon längst eine bekannte Größe auf dem Krypto-Markt. Allerdings wird der Token aktuell laut den Daten von CoinGecko noch immer zu einem aktuell günstigen Preis von 0,000008938 US-Dollar verkauft. Doch dieser Preis könnte in den nächsten Monaten stark nach oben steigen. Zumindest sprechen hierfür einige Faktoren.

Zunächst einmal hat Shiba Inu mit Shibarium ein Layer-2-Netzwerk im August 2023 herausgebracht, das erst vor wenigen Tagen die Marke von 300 Millionen Transaktionen überschritten hat. Zu Beginn des laufenden Monats wurde sogar die Marke von 8 Millionen Transaktionen pro Tag erreicht. Auch der Shib Name Service (SNS) ist eine vielversprechende Idee, die langfristig betrachtet das gesamte SHIBA-Ökosystem pushen könnte.

4,276,568,835,013 SHIB (37,950,271 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallethttps://t.co/Bw1yGOBvGw - Whale Alert (@whale_alert) January 22, 2024

Außerdem gab es seit Anfang Januar einige große Bewegungen bei Shiba Inu Adressen, die von sogenannten Krypto-Whales - also Großanleger der Krypto-Welt - durchgeführt wurden. Auch das spricht dafür, dass das Vertrauen in den Meme-Coin immer weiter am Wachsen ist.

#4 - Dogecoin (DOGE)

Es sollte nicht überraschen, dass der größte Meme-Coin der Welt in unserer Top 5 zu finden ist. Schließlich gehört Dogecoin (DOGE) schon seit einigen Jahren zu den Top 10 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und hat aktuell einen Preis von 0,08 US-Dollar. Die Meme-Münze selbst hat im vergangenen Jahr eine recht hohe Volatilität durchleben müssen (siehe Bild unten), konnte dafür jedoch auch zeitweise über die Marke von 0,10 US-Dollar klettern.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs des letzten Jahres (Quelle: CoinMarketCap)

Das Jahr 2024 wird höchstwahrscheinlich stark davon bestimmt werden, ob sich die Spekulationen bezüglich der Social-Media-Plattform X bestätigen. So gehen einige Krypto-Anleger davon aus, dass Elon Musk in den kommenden Monaten Dogecoin als Zahlungsmittel auf X einführen könnte. Sollte dies der Fall sein, so könnte der Meme-Coin besonders stark nach oben schnellen und starke Kursgewinne verzeichnen.

#5 Dogwifhat (WIF)

Solana-basierte Meme-Token scheinen derzeit bei den Krypto-Anlegern einen hohen Stellenwert zu haben. Nachdem Solana (SOL) selbst ein unerwartet starkes Jahresende 2023 erlebt hatte, konnte auch der Solana-Meme-Coin BONK bei einigen Anlegern für unglaubliche Gewinne sorgen.

Mittlerweile scheinen sich viele Investoren jedoch auf eine andere Meme-Münze fixiert zu haben: Dogwifhat (WIF) hat alleine in den letzten 30 Tagen einen Wertgewinn von 111,51 % erreichen können.

Der Dogwifhat (WIF) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Dabei ist auch der WIF-Token von einer starken Volatilität geprägt, denn während der Kurs in den letzten 7 Tagen ein Minus von 13,83 % verzeichnen musste, ist er in den letzten 24 Stunden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels im Plus - und zwar mit satten 37,34 %.

Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass sich Dogwifhat langfristig auf dem Krypto-Markt etabliert und langfristig sogar PEPE und BONK hinter sich lässt. Risikofreudige Anleger sollten im Jahr 2024 definitiv ein Auge auf den WIF-Token werfen.