Ethereum verpasst den Anschluss: ETH steht still, während sich der Markt erholt

Zum ersten Mal seit langem können Krypto-Investoren wieder aufatmen. Der Bitcoin-Kurs erholt sich und steigt wieder über die wichtige 40.000 Dollar Marke, wovon auch die meisten Altcoins profitieren und eine starke Performance hinlegen. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung - ETH - kommt dabei aber noch nicht so richtig in die Gänge. Während Ethereum mit den anderen Coins zusammen in den letzten Wochen Verluste hinnehmen musste, scheint es nun mit den Gewinnen nicht so einfach zu sein. In den letzten 24 Stunden ist der Ether-Kurs um weniger als 1 % gestiegen, während viele andere Coins pumpen und teilweise sogar im zweistelligen Prozentbereich zulegen. Verpasst Ethereum den Anschluss?

Hinter Bitcoin und Solana

Während sich der Bitcoin-Kurs schnell erholt und seit dem gestrigen Tief bei 38.500 Dollar um mehr als 3 % zugelegt hat, hat SOL zwischenzeitlich sogar ein Plus von mehr als 10 % hingelegt und liegt auch jetzt noch auf 24-Stunden-Sicht mit 9,24 % im Plus. Noch besser hat Avalanche (AVAX) performt, mit einem Gewinn von 14 % und ein Blick auf die Top 100 der größten Kryptowährungen zeigt auch größtenteils erfreuliche Zahlen. Ethereum kann dabei mit einem Plus von 0,81 % nicht unbedingt mithalten. In den Top 10 hat nur BNB noch schlechter abgeschnitten.

(Top 5 Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Solana hat schon in der Vergangenheit immer wieder zu den Top Movern gehört, was sich bei Bewegungen in beide Richtungen zeigt. Steigt der Markt, hat SOL meist die Nase vorn, fallen die Preise, gehört auch Solana zu den größten Verlierern. Das wird auch wieder deutlich, wenn man sich die Situation im 7-Tages-Schnitt anschaut. Trotz des Anstiegs von 9,24 % liegt SOL mit einem Minus von 14,26 % auf Wochensicht immer noch hinter ETH.

Wichtige Entwicklungen bei Ethereum

Eigentlich sollte Ethereum im Vergleich zu den restlichen Top Coins eher Stärke zeigen. Immerhin stehen hier bald wichtige Veränderungen bevor. Zum einen könnte sich bald ähnlich viel Spekulation im Vorfeld der ETH-ETFs zeigen, wie das zuvor bei den Bitcoin-ETFs zu beobachten war, zum anderen ist für heuer ein wichtiges Upgrade mit der Umsetzung des Ethereum Improvement Proposals 4844 geplant.

Mit der Umsetzung von EIP-4844, das als Proto-Danksharding bekannt ist, soll in Zukunft ein Teil der Daten außerhalb der Main-Chain verarbeitet werden und auf der Ethereum-Blockchain nur noch ein Verweis zu diesen Daten gespeichert werden, wodurch diese wesentlich schneller verarbeitet werden können und ein Großteil der Transaktionskosten eingespart werden könnte. Dadurch könnten die größten Schwächen von Ethereum - die hohen Kosten und die niedrige Transaktionsrate - schon bald Geschichte sein, was sich extrem bullish auf den Kurs auswirken könnte.

Ethereum has the most bullish 2024 ahead



- EIP-4844 (proto-danksharding)

- potential spot ETF

- corporate L2s shilling relentlessly

- Wall Street chasing yield

- deflationary



What price will $ETH be by end of 2024? pic.twitter.com/rpHfev4JV0 - borovik.eth (@3orovik) January 19, 2024

Derzeit deutet also alles darauf hin, dass die heutige Schwäche bei Ethereum kein Indikator für zukünftige Entwicklungen sein dürfte. Im Ethereum-Ökosystem könnte sich in diesem Jahr viel tun, sodass einige davon ausgehen, dass ETH heuer unter den größten Coins sogar zu den Top Performern gehören könnte. Natürlich wird es für diejenigen, die bereit sind, bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung ein höheres Risiko einzugehen, wieder zahlreiche Möglichkeiten geben, deutlich höhere Renditen als bei Ethereum zu erzielen. Vor allem Ethereum-basierte Meme Coins dürften im kommenden Bullrun wieder eine zentrale Rolle spielen, wobei derzeit Meme Kombat ($MK) die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht.

Meme Kombat: Der wichtigste Meme Coin in diesem Jahr?

Meme Coins kommen und gehen. Die meisten pumpen einmal und werden danach wieder fallen gelassen, da der Hype vorbei ist und der nächste Token schon in den Startlöchern steht. Mit Meme Kombat ($MK) entsteht nicht nur ein weiterer schnelllebiger Token, sondern eine Battle-Plattform, auf der die Figuren der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten können. Ein Konzept das nicht nur das Potenzial hat, sich langfristig zu halten, sondern von den Communities aller Coins profitieren und so durch die Decke gehen könnte.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Egal ob PEPE, FLOKI, DOGE oder Shiba Inu, sie alle und viele weitere Meme Coins finden ihren Platz in der Meme Kombat Arena und kämpfen hier schon bald in spannenden Battles, wobei die Community ihren Favoriten unterstützen kann. Dass die Idee funktioniert, durch diesen Ansatz die Anhänger verschiedenster Coins auf die Plattform zu bringen, zeigt sich schon vor dem Start der ersten Battles. Der X-Account von Meme Kombat hat schon jetzt mehr als 16.000 Follower.

ICYMI:



Our artist is working overtime to complete the NFT collection by the end of January. Afterward, we'll promptly handle the contracts, testing, configuration, and finally send out the NFTs.



Currently, we plan for a 2-part drop. The first round will be distributed to… pic.twitter.com/XqjpwzK45c - Meme Kombat (@Meme_Kombat) January 24, 2024

$MK ist der native Token der Plattform, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und bereits mehr als 7 Millionen Dollar von Investoren eingebracht hat. Damit hat Meme Kombat schon jetzt eine höhere Bewertung als die meisten Meme Coins je erreichen. Der Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt und dürfte daher schon bald enden. Sobald der Presale abgeschlossen ist, beginnt die erste Battle-Saison, wodurch die Bekanntheit der Plattform schnell steigen dürfte, wodurch auch die Nachfrage nach $MK-Token explodieren und so den Preis in die Höhe treiben könnte.

