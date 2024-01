Solana's Aufschwung - NFTs und grüne Blockchain

Die Kryptowährung Solana hat innerhalb der letzten 24 Stunden eine starke Performance hingelegt, mit einem Kursanstieg von 7%. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen. Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator für die überkauften oder überverkauften Bedingungen eines Assets, zeigt mit einem Wert von 48 ein neutrales Momentum an, was auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kauf- und Verkaufsaktivitäten hindeutet.

24 Solana Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Die kurzfristige technische Analyse, insbesondere der Moving Average Convergence Divergence (MACD) auf der Ein-Stunden-Basis, unterstützt eine positive Sichtweise des Kursverlaufs. Der MACD ist ein Trendfolge-Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Preises darstellt. Aktuelle Daten signalisieren ein aufkommendes positives Momentum, was auf eine potenziell fortschreitende Kurssteigerung hinweisen könnte. Auch andere Blockchain-Daten zeigen eine mittelfristig positive Entwicklung für Solana.

Solana als NFT Marktplatz immer beliebter

Eine jüngste Analyse zeigt, dass das NFT-Ökosystem von Solana eine signifikante Belebung erlebt. Dies bestätigt sich in einem Anstieg des Handelsvolumens von über 24%. Die Dynamik in Solanas NFT-Markt wird nicht nur durch das steigende Handelsvolumen bekräftigt, sondern auch durch den deutlichen Zuwachs an Käufern und Verkäufern. Die Zahl der Verkäufer stieg um 56%, während die Zahl der Käufer um 45% zunahm. Diese Zahlen sind ein klares Zeichen für die Ausweitung der Nutzerbasis und des Ökosystems, das Solanas NFTs umgibt.

Solana NFT Zahlen, Quelle: https://www.cryptoslam.io/

Ein weiterer Indikator für das gestiegene Interesse an Solana's NFT-Ökosystem ist der deutliche Anstieg des Handelsvolumens in US-Dollar. Dies lässt auf eine aktive Beteiligung der Nutzer an NFT-Transaktionen auf der Solana-Blockchain schließen, was wiederum die Nachfrage nach dem SOL-Token steigern könnte.

Wie schon im Herbst gezeigt wurde, setzt die Krypto Community nun immer stärker auf dieses Netzwerk, um NFTs, dApps, oder auch Memecoins zu launchen. Eine breite Benutzerbasis bietet damit eine optimale Basis für die Solana Blockchain.

Solana übertrifft Ethereum im NFT-Marktanteil im Dezember

Im Dezember erlebte Solana einen Wendepunkt in seinem NFT-Ökosystem, als es kurzzeitig Ethereum übertraf und einen Marktanteil von 21,22% mit NFT-Verkäufen im Wert von 27,74 Millionen Dollar sicherte. Im Gegensatz dazu verzeichneten Ethereum und Bitcoin Rückgänge in ihren NFT-Verkäufen, was auf eine Abkühlung des Marktes für die meisten NFT-Plattformen hindeutet - mit Ausnahme von Solana.

Für das NFT-Ökosystem von Solana gibt es zudem weitere ermutigende Neuigkeiten: Nahezu 16.000 Solana Saga Mobilgeräte wurden aktiviert. Diese mobilen Endgeräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von SOL NFTs. Außerdem hat Solana vor kurzem bekannt gegeben, dass sie die zweite Variante ihres Smartphones in die Presale Phase schickt. Hier wurden bereits 40.000 Stücke im Vorverkauf reserviert, was zur weiteren Unterstützung der Solana Blockchain beitragen wird.

Solana auch bei Energieeffizienz vorne dabei

Die Solana Foundation, bekannt für ihr Engagement für eine dezentralisierte und sichere Netzwerkentwicklung, hat in ihrem Energiebericht vom Dezember 2023 ihre führende Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit unterstrichen. Der Bericht offenbart, dass der Energieverbrauch pro Transaktion auf dem Solana-Netzwerk seit April 2023 um 25% gesunken ist und die Gesamtemissionen des Netzwerks um 17,5% zurückgegangen sind.

Solana Energieefizenzbericht, Quelle: www.solana.com

In Wahrung ihrer Verpflichtung betreffend Klimaneutralität hat die Stiftung 100% des CO2-Fußabdrucks des Netzwerks für das Jahr 2022 durch den Kauf von Onchain-Kohlenstoffgutschriften ausgeglichen. Diese Gutschriften unterstützen verschiedene regenerative Projekte, darunter City Forest Credits in den USA und das Mataven Forest Unified Indigenous Reserve Project, sowie das Rimba Raya Biodiversity Reserve Projekt in Indonesien, welches tropische Torfsumpfwälder schützt.

Die Stiftung betont weiterhin ihre Verantwortung, die nachhaltige Gestaltung auf unseren Planeten ernst zu nehmen und positive Veränderungen in der Branche voranzutreiben. Sie verfolgt das ehrgeizige Ziel, das Solana-Netzwerk dauerhaft klimaneutral zu halten und arbeitet kontinuierlich mit Partnern aus der Blockchain-Industrie, NGOs und Regierungen zusammen, um Innovationen und Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.

Mittlerweile wird das Thema Nachhaltigkeit auch bei vielen anderen Krypto-Projekten groß geschrieben, wie etwa auch bei dem jungen Projekt eTukTuk.

Luftverschmutzung in Entwicklungsländern

eTukTuk verfolgt das Ziel, die Luftverschmutzung, gesundheitsschädliche CO2-Emissionen und finanzielle Exklusion in Entwicklungsregionen zu bekämpfen und letztlich global zu reduzieren. Derzeit tragen 270 Millionen herkömmliche TukTuks und ähnliche Zwei- und Dreiradfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren erheblich zur Luftverschmutzung bei, insbesondere in dicht besiedelten Städten in Südasien und Afrika. Mit einem innovativen Ökosystem, das auf fünf Jahren Entwicklung basiert, positioniert sich eTukTuk als Lösung für diese drängenden Probleme.

eTukTuk erklärung, Quelle: https://etuktuk.io/

Das Konzept von eTukTuk besteht darin, ein Netzwerk von kostengünstigen Ladestationen und proprietären Elektrofahrzeugen aufzubauen, um die Umweltverschmutzung direkt zu reduzieren. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit gelegt. Die Mission ist es, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, Innovationskultur zu schaffen, mit Integrität zu handeln und Massen zu ermächtigen, dieses Problem selbst lösen zu können.

Ein zentraler Aspekt des eTukTuk-Ökosystems ist die Verwendung von Blockchain-Technologie zur Unterstützung eines effizienten Zahlungssystems für Fahrer, die Stärkung der finanziellen Inklusion und die Bereitstellung von digitalen Identitäten. Darüber hinaus wird das Ökosystem auf der BNB Chain aufgebaut, um Vorteile wie Energieeffizienz, Sicherheit, schnelle Transaktionen und geringe Kosten zu nutzen. Das eTukTuk-Ökosystem ist darauf ausgerichtet, durch seine Sharing-Economy-Struktur und die direkte Bekämpfung von CO2-Emissionen positive Veränderungen für Milliarden von Menschen zu bewirken.

Projekt im Presale unterstützen

Die Token-Ökonomie von eTukTuk ist darauf ausgelegt, Beteiligte langfristig zu belohnen und die Teilnahme am Netzwerk attraktiv zu gestalten. Der eTukTuk Token ($TUK) spielt eine entscheidende Rolle in diesem Ökosystem, welcher zukünftig als Zahlungsmittel verwendet werden soll und im Presale für die Finanzierung des Systemaufbau unterstützt.

Zusammenfassend bietet eTukTuk ein revolutionäres Konzept, das die Kraft der Blockchain-Technologie nutzt, um einen nachhaltigen Wandel in der Transportbranche zu fördern, insbesondere in den Entwicklungsregionen der Welt.

Indem es eine saubere, zugängliche und wirtschaftliche Transportalternative bereitstellt, hat eTukTuk das Potenzial, einen echten Unterschied zu machen und den Weg für eine umweltfreundliche Zukunft zu ebnen. Nebenbei können Investoren dieses nachhaltige Projekt unterstützen und mit dem $Tuk Token über Staking vielversprechende Renditen (derzeit liegt die APY bei 386%) erwirtschaften.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.