An der deutschen Börse notiert das Wertpapier von Nordex gegenwärtig etwas fester. Die Aktie notiert aktuell bei 9,81 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Nordex derzeit im Plus. Das Papier legte um 31 Cent zu. Zur Stunde kostet das Wertpapier 9,81 Euro. Der Anteilsschein von Nordex steht aufgrund dieser Entwicklung immer noch besser da als der Gesamtmarkt, gemessen am MDAX .

Den vollständigen Artikel lesen ...