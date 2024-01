Das Großhandelsunternehmen Metro ergänzt seine Belieferungsflotte in Deutschland um Brennstoffzellen-Lkw des Typs Hyundai Xcient Fuel Cell. Am Metro-Standort Böblingen wurde nun der erste von drei Kühl-Lkw vom Miet-Partner Hylane an den Großhändler übergeben. Die drei Brennstoffzellen-Lkw will Metro künftig in der Region Böblingen zur Belieferung von Großkunden aus der Gastronomie einsetzen. Der erste H2-Truck erreichte nun das Großhandelsunternehmen. ...

