Canopy Growth hat am Donnerstag die Einführung neuer Produkte bekannt gegeben. Dabei handelt es sich neben neuen Softgels und Ölen der Marke Tweed mit geringen Cannabinoiden auch um neue exklusive Medizin-Produkte von 7ACRES und Spectrum Therapeutics. Die Canopy-Aktie reagiert auf die News in einem freundlichen Gesamtmarktumfeld verhalten."Zusätzlich zur Einführung neuer Blumenprodukte erleichtern wir den Zugang zu CBD und schwachen Cannabinoiden in bequemen Öl- und Softgel-Formaten, um genussorientierte ...

