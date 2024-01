Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsboutique 10xDNA Capital Partners um Start-up-Investor und Ex-TV-Juror Frank Thelen erweitert ihr Investment-Komitee mit Gunnar Miller, einem langjährigen Fondsmanager von Allianz Global Investors (AGI), so die Experten von "FONDS professionell".Miller werde in seiner Rolle als Beirat in den Investmentprozess von 10xDNA Capital Partners eingebunden und "unterstützt das Research-Team bei der Analyse und dem Monitoring von Portfoliounternehmen sowie bei der strategischen Allokation der Fonds", schreibe die Gesellschaft. ...

