Wien (www.fondscheck.de) - In den USA starten ETFs, die direkt in die Kryptowährung investieren dürfen, so die Experten von "FONDS professionell".In Europa gebe es schon länger börsengehandelte Bitcoin-Produkte. Doch der Dammbruch in den USA mache sich auch auf dem europäischen Markt bemerkbar.Zwei Anbieter von börsengehandelten Produkten (ETNs), die die Entwicklung der Kryptowährung Bitcoin widerspiegeln würden, würden die Preise senken. So habe Wisdom Tree angekündigt, die Gebühr des rund 277 Millionen Euro schweren Wisdom Tree Physical Bitcoin von 0,95 auf 0,35 Prozent per annum zu kappen. Die Fondsgesellschaft Invesco wiederum senke die Gebühr ihres Invesco Physical Bitcoin mit 123 Millionen Euro Volumen von 0,99 auf 0,39 Prozent per annum, wie die Wirtschaftszeitung "Financial Times" berichte. ...

