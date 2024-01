Wien (www.fondscheck.de) - Bereits im Mai 2022 haben Ermittler die DWS-Zentrale gefilzt, so die Experten von "FONDS professionell".Es gehe um Vorwürfe wegen angeblichen Greenwashings. Nun habe die Staatsanwaltschaft die Fondstochter der Deutschen Bank noch einmal besucht.Die DWS habe erneut Besuch von Polizisten und Staatsanwälten bekommen. Wie das "Handelsblatt" berichte, hätten am 16. Januar rund 50 Beamte in den Räumen der Deutsche-Bank-Fondstochter ermittelt. Es gehe wieder um die seit Längerem bekannten Greenwashing-Vorwürfe. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft habe der Wirtschaftszeitung die Durchsuchung auf Nachfrage bestätigt. ...

