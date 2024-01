Frankfurt (www.fondscheck.de) - Rekorde über Rekorde in den USA: Sowohl Dow Jones als auch S&P 500 und NASDAQ 100 haben am Montag Höchststände erklommen, so die Deutsche Börse AG.Der DAX liege mit aktuell 16.654 Punkten hingegen einiges unter seinem Allzeithoch von 16.993,60 Zählern aus dem Dezember. "Die Aktienmärkte zeigten ein gemischtes Bild. Während der DAX verlor, konnten die amerikanischen Indices zulegen", bemerke Holger Heinrich von der Baader Bank. Insgesamt sehe er einen Käuferüberhang im ETF-Handel, bei leicht höheren Umsätzen. ETF-Händler Jan Duisberg von der ICF Bank melde ebenfalls gute Umsätze, mit Käufen und Verkäufen. ...

