Der chinesische Autobauer Great Wall Motor hat mit der Produktion von Elektroautos in Thailand begonnen. Im GWM-Werk in Rayong wird seit einigen Tagen der GWM Ora 03 in Serie produziert. Die Akkus kommen quasi aus dem eigenen Haus. Beim GWM Ora 3 handelt es sich um jenes Modell, das bis vor kurzem noch (je nach Markt) als Ora Good Cat oder Ora Funky Cat vertrieben wurde. Ende November hatte Great Wall seine Marken Ora (für BEV) und Wey (für Plug-in-Hybride) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...