Abermals starke Quartalsbilanzen aus dem Tech-Sektor dürften die ins Stocken geratene Rally an der Wall Street beleben. Denn nicht nur der US-Konzern Netflix hat abgeliefert, auch die in den USA beachteten europäischen Tech-Riesen ASML und SAP.Nachdem am Dienstag eher durchwachsene Quartalsberichte die Kauflaune der Investoren abdämpfte, gibt es am Mittwoch wieder Futter für die Bullen. Das treibt den Dow Jones eine halbe Stunde nach Handelseröffnung um 0,18 Prozent nach oben auf 37.972 Punkte. ...

