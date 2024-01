© Foto: Daniel Vogl/dpa



Dem Sportartikelhersteller Puma machen Währungsturbulenzen in Argentinien zu schaffen. Auch die Wachstumsaussichten enttäuschen Analysten. Die Aktie verliert rund acht Prozent am Mittwoch.Puma-Aktien gerieten am Mittwoch stark unter Druck und fielen mit einem Minus von über acht Prozent auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2018. Die Nachrichten über Pumas finanzielle Herausforderungen haben auch den Konkurrenten Adidas beeinflusst, dessen Aktien ebenfalls ins Minus rutschten. Puma erklärte, dass die Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 maßgeblich durch die Abwertung des Peso beeinträchtigt wurde. Die Firma rechnet jedoch damit, dass Preissteigerungen in Argentinien die Währungsverluste …