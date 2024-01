DJ PTA-News: MediNavi AG: Wir begrüßen das neue Jahr voller Zuversicht - Ein strahlender Ausblick für 2024

Frankfurt am Main, 24.01.2024 (pta/24.01.2024/16:05) - Liebe Aktionäre,

während wir uns auf dieses neue Jahr begeben, senden wir unsere herzlichsten Grüße an jeden Einzelnen von Ihnen. Ihre unerschütterliche Unterstützung und Ihr Vertrauen in MediNavi waren bisher entscheidend für unseren Weg, und wir freuen uns darauf, unsere Vision und Erwartungen für 2024 mit Ihnen zu teilen, die wir als vielversprechend für eine helle und prosperierende Zukunft betrachten.

Rückblick auf unseren Fortschritt im Jahr 2023:

Bevor wir in unsere Pläne für das aktuelles Jahr eintauchen, wollen wir einen Moment innehalten und über die Errungenschaften und Meilensteine nachdenken, die wir im Jahr 2023 erreicht haben. Es war ein Jahr des enormen Wachstums und der Transformation für MediNavi. Wir erweiterten unser Produktportfolio, wagten uns in neue Märkte, festigten unsere Position in bestehenden durch Akquisitionen und schmiedeten strategische Partnerschaften, die zu unserem Erfolg beigetragen haben.

Die Erfolge im Jahr 2023 wurden durch das Engagement, die Kreativität und die unermüdlichen Anstrengungen der herausragenden Mitglieder unseres Teams ermöglicht. Ihre unerschütterliche Hingabe an Exzellenz treibt weiterhin unser Wachstum und unseren Erfolg an, und wir möchten ihnen unseren herzlichen Dank aussprechen.

Ein vielversprechendes Jahr voraus:

Wir haben die Schwelle von 2024 mit einem tiefen Gefühl des Optimismus überschritten. Es gibt mehrere Gründe, warum wir glauben, dass dieses Jahr von bemerkenswertem Fortschritt und Erfolg geprägt sein wird:

* Innovative Produkte und Dienstleistungen: Unser Engagement für Innovation steht weiterhin an vorderster Stelle unserer Strategie. Im Jahr 2024 sind wir bereit, eine Reihe bahnbrechender Produkte und Dienstleistungen einzuführen, die nicht nur den sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden gerecht werden, sondern diese sogar übertreffen. Unsere Hingabe an Forschung und Entwicklung gewährleistet, dass wir in unserer Branche stets einen Schritt voraus sind. * Markterweiterung: Um unser Wachstum anzukurbeln, werden wir neue Märkte und Regionen erkunden. Diese Expansion wird nicht nur unsere Einnahmequellen diversifizieren, sondern uns auch auf spannende Möglichkeiten für weiteres Wachstum stoßen lassen. Wir werden unsere Branchenexpertise nutzen, um strategisch in diese Märkte vorzustoßen. * Nachhaltigkeitsinitiativen: Für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Modewort; es ist eine grundlegende Verpflichtung. Im Jahr 2024 werden wir mehrere Nachhaltigkeitsinitiativen starten, die darauf abzielen, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Wir erkennen unsere Verantwortung an und sind entschlossen, einen positiven Einfluss zu erzielen. * Wachstum: Die Wachstumsstrategie des Unternehmens in Europa umfasst einen dreigliedrigen Ansatz: die Förderung der internen Entwicklung für eine stetige organische Expansion durch die Erschließung neuer Märkte, die strategische Übernahme komplementärer Unternehmen für eine schnelle Marktdurchdringung sowie die Bildung industrieller Partnerschaften, um externe Expertise und Ressourcen zu nutzen. Das Unternehmen arbeitet derzeit an verschiedenen Möglichkeiten. * Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit: Die Geschäftslandschaft verändert sich ständig, und unsere Fähigkeit, sich diesen Veränderungen anzupassen, ist ein Eckpfeiler unseres Erfolgs. Wir bleiben agil und widerstandsfähig, bereit, uns bei Bedarf anzupassen und aufkommende Chancen zu nutzen, während wir Herausforderungen effektiv bewältigen.

Eine Gemeinsame Vision:

Bei MediNavi sind wir fest davon überzeugt, dass unser Erfolg eine gemeinsame Anstrengung ist. Er ist das Ergebnis der gemeinsamen Hingabe und harter Arbeit unseres Teams, der Unterstützung unserer Partner sowie des Vertrauens und der Zuversicht unserer Aktionäre. Gemeinsam haben wir ein Unternehmen aufgebaut, das für Großes bestimmt ist, und gemeinsam werden wir die nächsten Kapitel unserer Erfolgsgeschichte im Jahr 2024 und darüber hinaus schreiben.

Während wir voranschreiten, laden wir Sie ein, uns auf dieser aufregenden Reise zu begleiten. Ihr Feedback, Ihre Erkenntnisse und Perspektiven sind für uns von unschätzbarem Wert. Wir sind der Transparenz und offenen Kommunikation verpflichtet und begrüßen Ihre aktive Teilnahme

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand der MediNavi AG

Über MediNavi AG Mit Sitz in Frankfurt, Deutschland, die MediNavi AG ( https://medinavi.de/ ) ist eine Holdinggesellschaft, die Nordic Swan Pharma Group ApS zu einhundert Prozent gehört. MediNavi ist spezialisiert auf Cannabinoide sowie auf CBD-haltige Hautpflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. Unsere Vision ist es, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und uns auf die Entwicklung und Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, Supplements und Hautpflegeprodukten zu konzentrieren, die Cannabinoide und andere natürliche, kraftvolle Inhaltsstoffe enthalten. Diese Produkte werden über Online-Shops in ganz Europa und Skandinavien verkauft.

