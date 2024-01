Quantron beteiligt sich an einem Projekt, bei dem ab 2025 erstmals Flotten von Brennstoffzellen-Lkw in der nordenglischen Region Tees Valley eingesetzt werden sollen. Es handelt sich laut dem Unternehmen um den ersten groß angelegten Einsatz von Brennstoffzellen-Lkw in Großbritannien. Das Projekt umfasst mindestens 20 Brennstoffzellenfahrzeuge und die Entwicklung einer strategisch günstig gelegenen Wasserstofftankstelle. Quantron wird davon 14 Fahrzeuge ...

