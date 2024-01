Der Schuhhersteller war erst Anfang Oktober an die Börse gegangen und legte seitdem nun erstmals Zahlen vor. Demnach ist der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 (30. September) um rund 20 % auf 1,49 Mrd. € gestiegen, während das bereinigte EBITDA 11 % auf 483 Mio. € zugelegt hat. Unterm Strich ist der bereinigte Gewinn um gut 18 % auf 207 Mio. € gestiegen. Damit hat man laut CEO Reichert das erfolgreichste Jahr der 250-jährigen Unternehmensgeschichte hinter sich gebracht. Für das laufende Geschäftsjahr stellte er ein Umsatzwachstum zwischen 17 und 18 % in Aussicht. Mit einem KGV von 34,4 fürs laufende und 26,5 fürs kommende Geschäftsjahr ist uns die Aktie zu teuer.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 04.Schlaglichter dieser Ausgabe:- China: Chance oder weiteres Risiko?- Spannende Charttechnik bei INTESA SANPAOLO- Preisgünstiger Profiteur des KI-Trends- Tankerindustrie im AufwärtstrendBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info