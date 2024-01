Köln (ots) -Born Originals, eine aufstrebende Marke, die für ihre einzigartigen und qualitativ hochwertigen Sneakers bekannt ist, kündigt ihren Einstieg in das Retail-Geschäft für das Jahr 2024 an. In einer strategischen Partnerschaft mit der Supreme Agency (https://supremeagency.de/) aus Köln wird die Marke exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz vermarktet.Seit der Gründung im Jahr 2014 hat sich Born Originals (https://bornoriginals.com/pages/about) von der Veredelung von Schuhen bis hin zur Produktion und dem Launch ihrer eigenen Sneaker-Linie im Jahr 2022 stetig weiterentwickelt. Die Marke, die ihre Schuhe in Portugal fertigen lässt, steht für Individualität, Kreativität und Selbstverwirklichung, ohne dabei Kompromisse bei Nachhaltigkeit und Qualität einzugehen.Die Supreme Agency, ein Teil der Supreme LB Deluxe GmbH, ist eine etablierte Modeagentur mit Sitz und Showroom in Köln, die sich auf die Verbreitung Streetwear-Marken spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit Felix Sonnenschein und seiner Sunshine Agency (https://sunshine-agency.de/), die bereits Marken wie RETERNITY (https://reternity.de/) erfolgreich vermarktet, wird die Supreme Agency Born Originals im Einzelhandel in der DACH-Region exklusiv vertreten.Im Laufe der letzten Monate hat Born Originals kontinuierlich neue Variationen seiner drei Sneaker-Modelle vorgestellt und plant, in der ersten Jahreshälfte 2024 ein weiteres Modell unter dem Namen "Blake" zu enthüllen. Retail-Partner haben bereits in der anstehenden Order-Phase die Möglichkeit, dieses neue Modell für ihre Herbst/Winter-Kollektion vorzubestellen. Born Originals wird neben dem eigenen Online-Store nun verstärkt auf Retail-Partner setzen.Bardia Beigui von der Supreme Agency äußert sich begeistert über die neue Partnerschaft: "Wir sehen großes Potenzial in Born Originals. Die Marke hat bewiesen, dass sie den Markt versteht und trifft mit ihren Designs und Werten genau den Nerv der Zeit. Ich bin mir sicher, dass einige unserer Partnerinnen und Partner es kaum erwarten können, die Schuhe von Born Originals (https://bornoriginals.com/) bei sich aufzunehmen."Melvin Lamberty (https://instagram.com/melvinlamberty/), der Gründer und Designer von Born Originals, zeigt sich ebenfalls enthusiastisch: "Bardia und Felix haben ein starkes Netzwerk und ich bin guter Dinge, dass wir mit ihnen die richtigen Partner haben, um mit der Marke zu wachsen."Interessierte Händler:Möchten Sie Born Originals in Ihr Sortiment aufnehmen? Besuchen Sie supremeagency.de/contact und nehmen Sie Kontakt mit der Supreme Agency auf. Aktuelle Produkte finden Sie auf bornoriginals.com.Pressekontakt:Born Originals GmbHOranienburger Straße 1326388 Wilhelmshaveninfo@bornoriginals.com+49 4421 69 711 10Original-Content von: Born Originals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173002/5699067