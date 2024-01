Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - ITM Power aus Großbritannien ist am Mittwoch etwas stärker nach oben gezogen. Es ging am Ende um gut 4,1 % aufwärts. Die Aktie schaffte den Sprung auf annähernd 0,60 Euro. Das ist und bleibt noch immer nicht viel. Nur: Die Briten sind damit aktuell auf dem Weg dazu, sich wie Plug Power oder vielmehr im Sog der Amerikaner etwas mehr Luft zu verschaffen. Die haben ein staatliches Darlehen erhalten - über 1,6 Mrd. Dollar für die Errichtung eines Werkes in Georgia. ITM Power kann indes ähnliches derzeit nicht mehr für sich in Anspruch nehmen. ITM Power: Doch nicht so stark! Damit sind die Briten bei weitem doch nicht so stark, wie es nun den Anschein gehabt hat (am Mittwoch). Auch am Dienstag war es schon um gut 4 % aufwärts gegangen. Dennoch ist die Aktie noch immer im sehr klaren Abwärtstrend. -19,5 % werden für das laufende Jahr bislang verbucht. Der Grund: Sowohl 2023 wie auch 2024 wird ITM Power enorme Verluste ausweisen. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 24.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

