Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Wie stark ist die Krise mit und um China wirklich? Die Aktie von BYD hinterlässt aktuell Zweifel. Denn am Mittwoch verlor der Titel erneut -0,5 %. Der Titel ist demnach schwächer, als dies die wirtschaftlich orientierten Analysten noch immer meinen. Die gehen derzeit von einem Kursniveau in Höhe von 35 bis 37 Euro aus, das der Titel erreichen könnte. Die Notierungen bleiben aber den Nachweis schuldig, zumindest die Hürde bei 25 Euro zu überkreuzen. BYD: Das ist der wahre Wert Das Misstrauen gegen die Stärke der chinesischen Wirtschaft ist gegenwärtig damit zu groß. Nur: Die Aktie von BYD ist tatsächlich dennoch günstig bewertet. Das KGV liegt bei 13,5 - niedriger kann es kaum gehen! BYD ist damit in etwa gut 15 % günstiger als noch auf Basis der Bewertung aus dem vergangenen Jahr.

