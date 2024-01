Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Palantir hat am Mittwoch einen deutlichen Verlust am Markt hinnehmen müssen. Am Ende ging es um ca. -0,5 % abwärts. Der Titel hat damit in den vergangenen fünf Handelstagen gleich um fast 5 % gewonnen, meinen beruhigend Statistiker immerhin. Dabei hat es in den vergangenen Handelstagen keinen nennenswerten Bericht mehr zu dem Titel gegeben. Die Notierungen haben nur ein großes Problem - und das ignoriert der Markt derzeit noch. Palantir: Warum sieht niemand auf den Preis? Die Aktie gilt als vergleichsweise teuer. Der Titel hat derzeit für das laufende Jahr ein KGV, das mit 132 erwartet wird. Das KGV im abgelaufenen Jahr liegt bei ca. 201. Die Notierungen sind damit auf dem Weg nach unten, wenn es nach wirtschaftlich orientierten Analysten geht. Spannend ist, dass Analysten im Konsens ihre ganz eigene Meinung zu dem Wert haben! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 24.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...