Seit Monaten hatte der Vorstandschef Chung Ching Wei des Chip-Produzenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) die Hoffnungen auf einen Geschäftsaufschwung genährt.>Vor diesem Hintergrund blieben wir im Herbst bullish und behielten unser Kauf-Urteil aufrecht. Dank dieser Entscheidung liegen Anleger seit der Erstempfehlung (vgl. PEM v. 18.1.23) nun mit rd. 25% im Gewinn. Denn es bewahrheiten sich die Worte des CEO: Beim Auftragsfertiger für Branchenvertreter wie Intel, Apple oder Nvidia zeichnet sich eine Erholung ab. Die Aktie (105,40 Euro; US8740391003) schoss mit der Vorlage des Q4-Berichts am 18.1. an der Börse Frankfurt gleich um mehr als 10% in die Höhe. Insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...