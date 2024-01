Neues Kapital unter der Führung von LG Energy Solution, einflussreiche Branchenexperten treten dem Vorstand bei

Sion Power Corporation, ein führender Technologieentwickler von Batterien der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge (EV), gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Runde wurde von dem weltweit führenden Batteriehersteller LG Energy Solution angeführt (die Investition wird über LG Technology Ventures und Bricks Capital Management abgewickelt) und wurde von Euclidean Capital des Mathematikers Jim Simons erneut unterstützt. Das Unternehmen sicherte sich außerdem neue Investitionen von der Hillspire LLC des ehemaligen Google-CEOs Eric Schmidt.

Zu den neuen Vorstandsmitgliedern gehören der erfahrene Automobilmanager Stefan Jacoby, der Stanford-Professor, Unternehmer und Managing Partner bei Innovation Endeavors, Scott Brady, Robert McIntyre, Managing Director von LG Technology Ventures, und Hansol Kim, Managing Partner von Bricks Capital Management.

Sion Power ist der Entwickler der LicerionTM Technologie. Diese Technologie nutzt die Kompression in einer Lithium-Metall-Batterie, um die Sicherheit, die Lebensdauer und die Wiederaufladungsrate zu erhöhen. Sion Power ist davon überzeugt, dass jedes Lithium-Metall-System eine Komprimierung benötigt, um ein brauchbares Energiespeichersystem zu haben. Das Unternehmen hat ein sehr robustes geistiges Eigentum rund um dieses Konzept entwickelt. LicerionTM wurde bereits erfolgreich in Batteriezellen mit großer Energiekapazität (bis zu 20Ah) demonstriert und befindet sich derzeit in der Entwicklung, um 56Ah zu erreichen.

"Jeder Autohersteller hat jetzt eine EV-Strategie und es werden Milliarden in den Markt investiert. Unsere Technologie ist attraktiv, weil LicerionTM direkt die Angst der Verbraucher vor der Suche nach Ladegeräten adressiert, indem es bis zu doppelt so viel Energie liefert wie herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Die Unterstützung unserer Investoren ist ein Beweis dafür, wie ausgereift unsere Technologie ist und wie wertvoll unser Ansatz für Lithium-Metall-Zellen ist", sagte Tracy Kelley, CEO von Sion Power.

"Wir haben in Sion Power investiert, weil sein starkes IP-Portfolio entscheidend ist, um die Lithium-Metall-Technologie auf eine kommerzielle Basis zu stellen. Seine Technologie ist der einer konventionellen Batterie überlegen und verfügt über einen skalierbaren Herstellungsprozess, der eine schnellere und kostengünstigere Lösung bietet", sagte Jim Simons, Chairman von Euclidean Capital.

Mit diesem neuen Kapital wird Sion Power die technische und marktbezogene Validierung seiner Technologie erreichen. Das Unternehmen plant den Bau einer vollautomatischen Fertigungslinie zur Herstellung hochwertiger großformatiger Lithium-Metall-Zellen für Tests und die Marktentwicklung durch Automobil-OEMs und Zellhersteller.

"Sion Power ist der Branchenführer, der die Lithium-Metall-Anoden und ihre bedeutenden Vorteile in die Automobilindustrie bringt. Seine Technologie wird die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erheblich steigern, indem sie die Reichweiten erhöht und die Kosten für Lithiumbatterien senkt. Dies ist die Lösung, auf die die Automobilindustrie sehnsüchtig gewartet hat, und ich freue mich, dem Vorstand des Unternehmens beizutreten", sagte Stefan Jacoby, Chairman of the Board von Sion Power.

LG Energy Solution, ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, hat beschlossen, in Sion Power zu investieren, um sich bereits im Vorfeld wettbewerbsfähige Batterietechnologien der nächsten Generation zu sichern und seine Marktführerschaft auszubauen. Die Investition kann zu weiteren technologischen Partnerschaften mit Sion Power führen, wenn die beiden Parteien separate Vereinbarungen treffen.

"Diese Investition ist eine strategische Entscheidung, um unsere Führungsposition bei der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation in der Batterieindustrie zu festigen", sagte ein Sprecher von LG Energy Solution. "Unser Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und neue Werte zu schaffen, indem wir kontinuierlich in Technologien und Geschäftsbereiche der nächsten Generation investieren."

Über Sion Power

Sion Power bringt die Akkuindustrie mit seiner Licerion®-Technologie voran. Licerion® ist ein fortschrittlicher Ansatz für Lithium-Metall-Batterien, die im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bei gleicher Größe und gleichem Gewicht die doppelte Energie liefern. Mit bis zu 500 Wh/kg werden Licerion-Batterien in großem Maßstab in großformatigen Zellen hergestellt. Daher haben Licerion®-Batterien das Potenzial, die Leistung von Elektrofahrzeugen für den gewerblichen und privaten Gebrauch erheblich zu verbessern. Besuchen Sie Sion Power im Internet unter sionpower.com.

Über LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX: 373220), eine Abspaltung von LG Chem, ist ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobilität, IT und Energiespeichersysteme. Mit 30 Jahren Erfahrung in revolutionärer Batterietechnologie und umfangreicher Forschung und Entwicklung (F&E) ist das Unternehmen mit über 25.000 Patenten der weltweit führende Patentinhaber im Bereich Batterien. Sein robustes globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa, Asien und Australien erstreckt, umfasst Batteriefabriken, die im Rahmen von Joint Ventures mit großen Automobilherstellern wie General Motors, Stellantis N.V., Hyundai Motor Group und Honda Motor Co., Ltd. aufgebaut wurden. Als Vorreiter in Sachen umweltfreundliches Wirtschaften und Nachhaltigkeit strebt LG Energy Solution bis 2050 einen kohlenstoffneutralen Betrieb an. Gleichzeitig verkörpert das Unternehmen den Wert des gemeinsamen Wachstums und fördert eine vielfältige und integrative Unternehmenskultur. Um mehr über die Ideen und Innovationen von LG Energy Solution zu erfahren, besuchen Sie https://news.lgensol.com.

