Dekarbonisierung und Energiesicherheit sind die Schlagworte, die den Uranpreis antreiben. Auf der Klimakonferenz in Dubai haben sich 22 Länder verpflichtet, ihre Atomkraftkapazitäten zu verdreifachen. Da hat also in den letzten Jahren ein Sinneswandel stattgefunden. So hat auch kürzlich die Atomaufsichtsbehörde Japans das Betriebsverbot für das Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa aufgehoben. Es handelt sich um das größte Kraftwerk der Welt. Nun müssen nur noch die lokalen Regierungen zustimmen. ...

