Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat versucht, einen Kurs von 60 Euro einzuholen - und sich dabei am Mittwoch eine blutige Nase geholt. Der Finanzdienstleister schaffte es nicht, so die Idee der Chartanalysten, den entscheidenden Sprung nach oben zu realisieren. Die Notierungen sollten, so die Chartanalysten trotz des Minus von -0,5 %, die Hürde überwinden und Chancen auf Kursgewinne von bis zu 65 bis 67 Euro zu realisieren. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...