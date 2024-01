Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa sollte heute am Mittwoch von den guten Ergebnissen profitieren, die Konkurrent Plug Power zuletzt produziert hat. Das gelang nicht. Der Titel konnte mit dem Minus von -0,6 % am Mittwoch allerdings den Rückfall in schlechtere Zeiten noch verhindern. Am Dienstag noch war Nel Asa mit dem Plus von 7,5 % recht positiv aufgefallen. Es sieht derzeit nicht so aus, als [...]

