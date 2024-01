DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Konjunkturstimuli beflügelt China-Börsen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Am Donnerstag überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Besonders deutlich geht es an den chinesischen Börsen aufwärts. Nachdem am Mittwoch nach Börsenschluss die chinesische Zentralbank (PBoC) die Mindestreserveanforderung für die Banken gesenkt hat, hoffen Anleger auf weitere Wirtschaftsstimuli.

Der Hang-Seng-Index legt in Hongkong um 1,9 Prozent zu. In Schanghai rückt der Composite-Index um 2,6 Prozent vor. Gesucht sind Aktien aus dem Immobilien-, Banken- und Telekomsektor.

In Tokio stabilisieren sich die Kurse nach dem Rücksetzer vom Mittwoch. Der Nikkei-225-Index liegt 0,2 Prozent im Plus. Die Aussagen des Gouverneurs der Bank of Japan vom Dienstag wirkten nach, heißt es aus dem Handel. BoJ-Chef Kazuo Ueda hatte die Möglichkeit einer Abkehr von der Negativzinspolitik angedeutet.

Kaum verändert zeigt sich der Kospi in Seoul. SK Hynix geben anfängliche Gewinne ab und fallen um 2,6 Prozent. Der Chiphersteller hat im vierten Quartal 2023 operativ die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft, netto stand jedoch erneut ein Verlust zu Buche.

In Australien beendete der S&P/ASX-200 den letzten Handelstag vor dem langen Feiertagswochenende 0,5 Prozent höher. Am Freitag ruht der Börsenhandel in Australien wegen des Nationalfeiertags. Gestützt wurde der Markt von Rohstoffaktien. Mineral Resources verteuerten sich hier um 7,1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen höheren Lithiumabsatz gemeldet hatte. Sayona Mining brachen allerdings um 9,1 Prozent ein. Das Unternehmen will sein Lithiumgeschäft in den USA überprüfen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.555,40 +0,5% -0,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.283,13 +0,2% +9,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.469,21 -0,0% -0,4% 07:00 Schanghai-Comp. 2.893,79 +2,6% -2,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.208,96 +1,9% -9,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.146,24 -0,2% -3,2% 10:00 KLCI (Malaysia) Feiertag 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0878 -0,1% 1,0886 1,0872 -1,5% EUR/JPY 160,76 +0,1% 160,53 160,74 +3,3% EUR/GBP 0,8558 +0,0% 0,8556 0,8557 -1,3% GBP/USD 1,2711 -0,1% 1,2725 1,2705 -0,2% USD/JPY 147,77 +0,2% 147,45 147,83 +4,9% USD/KRW 1.336,25 +0,3% 1.331,72 1.337,46 +3,0% USD/CNY 7,0891 -0,0% 7,0898 7,0876 -0,2% USD/CNH 7,1662 +0,1% 7,1623 7,1774 +0,6% USD/HKD 7,8183 -0,0% 7,8186 7,8214 +0,1% AUD/USD 0,6575 -0,0% 0,6576 0,6577 -3,4% NZD/USD 0,6107 -0,0% 0,6109 0,6107 -3,4% Bitcoin BTC/USD 39.852,01 -0,0% 39.869,88 39.989,66 -8,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,49 75,09 +0,5% +0,40 +4,6% Brent/ICE 80,39 80,04 +0,4% +0,35 +4,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.015,41 2.014,53 +0,0% +0,88 -2,3% Silber (Spot) 22,75 22,73 +0,1% +0,02 -4,3% Platin (Spot) 905,65 903,50 +0,2% +2,15 -8,7% Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,5% -0,02 -0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

