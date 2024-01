DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

FRESENIUS - Der Gesundheitskonzern Fresenius will sich von einem weiteren Randbereich trennen. Das Unternehmen hat Finanzkreisen zufolge die Reha-Kliniken seiner Tochter Vamed zum Verkauf gestellt. Zu den Bietern, die es in die zweite Runde eines laufenden Auktionsprozesses geschafft haben, zählt der Finanzinvestor Waterland, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Waterland ist Eigentümer der Reha-Klinikkette Median, die mehr als 430 Krankenhäuser und Einrichtungen in Deutschland, Großbritannien und Spanien betreibt. (Handelsblatt)

AURUBIS - Unternehmen in Deutschland müssen sich stärker damit auseinandersetzen, wie Bandenkriminalität zu verhindern ist. Das ist das Fazit von Fritz Vahrenholt, Aufsichtsratschef der Aurubis AG, die im vergangenen Jahr Opfer von Kriminellen geworden ist. Ein Drittel des Gewinns ist dem Kupferkonzern durch Diebe und Betrüger verloren gegangen. "Jeder Unternehmenschef ist gut beraten, diese Lektion, die der Aurubis erteilt wurde, ernst zu nehmen", sagte Vahrenholt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). "Es geht um eine neue Art von Kriminalität. Bandenkriminalität. Mafiöse Strukturen." Es habe "Schläfer" im Unternehmen gegeben, die "diese organisierte Kriminalität unterstützt haben". (FAZ)

ASML/INTEL - Der US-Chiphersteller Intel dürfte mit seinem geplanten Standort in Magdeburg die Auftragsbücher von ASML und seinen Zulieferern Carl Zeiss und Trumpf bedeutend füllen. "Ungefähr 80 Prozent des Investitionsbetrags in so eine Fabrik sind Maschinen. Daran haben wir einen signifikanten Anteil", sagte ASML-Vorstandsvorsitzender Peter Wennink im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Es gehe um "signifikante Aufträge von mehreren Milliarden". Davon profitierten auch die deutschen Zulieferer wie Carl Zeiss mit seinen Hightech-Spiegeln und Trumpf mit seinen Lasern. (FAZ)

EVOTEC - Der frühere Evotec-Chef Werner Lanthaler ist ins Visier der Bafin geraten. Wie das Handelsblatt erfuhr, prüft die Aufsichtsbehörde, ob der langjährige Chef des Pharma-Unternehmens gegen Transparenzpflichten beim Handel mit Aktien des MDAX-Konzerns verstoßen hat. Eine Bafin-Sprecherin wollte aufgrund von gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten auf Nachfrage nichts zu dem Fall sagen. Lanthalers Anwalt reagierte kurzfristig nicht auf eine Anfrage. (Handelsblatt)

BIOTRONIK - Der Berliner Medizintechnik-Hersteller Biotronik bereitet Finanzkreisen zufolge den Verkauf seines Geschäfts mit Stents und Ballonkathetern vor. Die Investmentbank Goldman Sachs soll im Auftrag von Biotronik potenzielle Interessenten für die Einheit Vaskuläre Intervention ansprechen, sobald die Zahlen für 2023 vorliegen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Als mögliche Bieter gelten vor allem Finanzinvestoren. Unklar ist, ob auch Wettbewerber wie Abbott, Boston Scientific, Medtronic oder Becton Dickinson Interesse zeigen werden. Biotronik und Goldman Sachs lehnten Stellungnahmen ab. (Handelsblatt)

